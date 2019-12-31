До Нового року залишаються лічені години і всі продовжують підбивати підсумки. На цей раз експерти підрахували, хто із зірок скільки заробив в Instagram.



Кендалл Дженнер стала найбільш високооплачуваною зіркою серед жінок. 24-річна модель отримала близько 16 мільйонів доларів за рекламні пости в соцмережі.



22-річна Кайлі Дженнер поступилася пальмою першості своїй сестрі з величезним розривом: молода мама отримала всього 3.8 мільйонів. Втім, такі дані не дивні: у Кайлі було всього 3 рекламних поста, в той час як у її старшої сестри - 26.



