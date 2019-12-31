|Скільки кожна з сестер Кардашьян-Дженнер заробила на Інстаграмі в 2019 році
|31.12.2019 07:43
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Кендалл Дженнер стала найбільш високооплачуваною зіркою серед жінок. 24-річна модель отримала близько 16 мільйонів доларів за рекламні пости в соцмережі.
22-річна Кайлі Дженнер поступилася пальмою першості своїй сестрі з величезним розривом: молода мама отримала всього 3.8 мільйонів. Втім, такі дані не дивні: у Кайлі було всього 3 рекламних поста, в той час як у її старшої сестри - 26.
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