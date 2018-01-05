Ночью 5 января в Харькове 39-летний волонтер АТО подорвался на гранате, передает со ссылкой на .

Взрыв произошел в съемной квартире на 3 этаже многоэтажки. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Руководитель пансионата для престарелых, который часто в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась. В результате взрыва мужчина погиб. Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате", - сообщил Аброськин.

По данному факту ведется следствие.

В селе Малая Тарасовка Броварского района Киевской области 35-летний участник АТО подорвался на гранате в своей квартире.

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