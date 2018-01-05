Украинский доброволец Иван Тиренко был задержан боевиками "ДНР" в мае 2016 года при попытке попасть на оккупированную боевиками территорию – он был диверсантом. Тиренко освободили 27 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тиренко заявил, что намерен восстановиться в рядах Вооруженных сил Украины Фото: hromadskeradio.org Об этом Тиренко говорил в эфире "Громадського радіо"."Меня задержали на блокпосту "Еленовка", была ориентировка на меня. Они вдвоем зашли в автобус – один с автоматом, один держал планшетку с моей фотографией. Заломали сильно руки в наручниках, завели в какую-то комнату и начали задавать вопросы. Попал в УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью. – ), с 12 дня до 12 ночи был допрос, применяли электричество. У меня доктора сейчас в шоке, как у меня криво срослись ребра. У меня переломы ребер, на одном даже два перелома, гематома не сошла даже", – рассказал экс-заложник.По его словам, боевики пытались выбить из него фамилии еще шестерых диверсантов."Говорили мне: "Давай, ты сейчас шесть диверсантов называешь, и мы тебя отпускаем, вывозим на ноль. Ты можешь спокойно перейти границу к своим". Ну, не пошел я на это. Потому что веры им нет. Это такие люди… Враги... Током били, тапиком – это полевой телефон, там 64 ампера, когда подсоединяли провода, очень было неприятно", – отметил Тиренко.Экс-заложник сообщил, что в результате подписал признание о том, что намеревался убить главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко."Чтобы прекратились эти пытки, я подписал, что ехал Захарченко убивать, мосты подрывать. Приезжал Захарченко ко мне на подвал, у нас был короткий разговор. Он просто посмотрел и спросил у своих подчиненных: "Он вам нужен?" Они говорят: "Нет". Ну, говорит он: "Застрели его", – добавил Тиренко.Он подчеркнул, что им занимались российские спецслужбы. "Я о таких даже не слышал. Они фэсовцами назывались", – отметил прежний заложник.По его словам, эти люди говорили с российским акцентом и не скрывали того, что приехали из РФ."Даже кураторы их из России не скрывают, что сами россияне, ходят в российской форме, не в "дээнэровской", а именно российской", – подчеркнул Тиренко.Он добавил, что писал заявление в так называемое МГБ террористической организации "ДНР", где просил его расстрелять: "Я даже писал заявление на МГБ, чтобы меня расстреляли, потому что морально там тяжело было находиться. Я писал: "Прошу вас охотно меня расстрелять, у меня нет никаких претензий".Бывший заложник также сообщил, что теперь намерен восстановиться в рядах Вооруженных сил Украины.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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