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Украинский доброволец Иван Тиренко был задержан боевиками "ДНР" в
мае 2016 года при попытке попасть на оккупированную боевиками
территорию – он был диверсантом. Тиренко освободили 27 декабря в
рамках обмена удерживаемыми лицами. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Тиренко заявил, что намерен восстановиться в
рядах Вооруженных сил Украины Фото: hromadskeradio.org Об этом
Тиренко говорил в эфире "Громадського радіо"."Меня задержали на
блокпосту "Еленовка", была ориентировка на меня. Они вдвоем зашли в
автобус – один с автоматом, один держал планшетку с моей
фотографией. Заломали сильно руки в наручниках, завели в какую-то
комнату и начали задавать вопросы. Попал в УБОП
(управление по борьбе с организованной
преступностью. – ), с 12 дня
до 12 ночи был допрос, применяли электричество. У меня
доктора сейчас в шоке, как у меня криво срослись ребра. У меня
переломы ребер, на одном даже два перелома, гематома не
сошла даже", – рассказал экс-заложник.По его словам,
боевики пытались выбить из него фамилии еще шестерых
диверсантов."Говорили мне: "Давай, ты сейчас шесть диверсантов
называешь, и мы тебя отпускаем, вывозим на ноль. Ты можешь спокойно
перейти границу к своим". Ну, не пошел я на это. Потому что веры им
нет. Это такие люди… Враги... Током били, тапиком – это
полевой телефон, там 64 ампера, когда подсоединяли
провода, очень было неприятно", – отметил
Тиренко.Экс-заложник сообщил, что в результате подписал признание о
том, что намеревался убить главаря боевиков "ДНР" Александра
Захарченко."Чтобы прекратились эти пытки, я подписал, что ехал
Захарченко убивать, мосты подрывать. Приезжал Захарченко ко мне на
подвал, у нас был короткий разговор. Он просто посмотрел и спросил
у своих подчиненных: "Он вам нужен?" Они говорят: "Нет". Ну,
говорит он: "Застрели его", – добавил Тиренко.Он
подчеркнул, что им занимались российские спецслужбы. "Я
о таких даже не слышал. Они
фэсовцами назывались", – отметил прежний заложник.По его
словам, эти люди говорили с российским акцентом и не скрывали того,
что приехали из РФ."Даже кураторы их из России не скрывают, что
сами россияне, ходят в российской форме, не в "дээнэровской", а
именно российской", – подчеркнул Тиренко.Он добавил, что
писал заявление в так называемое МГБ террористической организации
"ДНР", где просил его расстрелять: "Я даже писал заявление на
МГБ, чтобы меня расстреляли, потому что морально там тяжело было
находиться. Я писал: "Прошу вас охотно меня расстрелять, у меня нет
никаких претензий".Бывший заложник также сообщил, что теперь
намерен восстановиться в рядах Вооруженных сил Украины.27 декабря
на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми
лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По
данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233
задержанных на 73 украинских заложников.Глава Службы безопасности
Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают
удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде,
народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина
Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена
удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев.
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