Здавалося б, коли мова йде про Інстаграм Емілі Ратажковскі, здивувати когось «надто голими» кадрами просто неможливо. Проте, черговий білизняний кадр викликав бурю обговорень в мережі.



Засновниця бренду Inamorata вирішила в кращих традиціях прорекламувати нову мереживну модель бра і зробила селфі з дуже відвертим декольте. Частина користувачів тут же накинулася в коментарях на Емілі, звинувативши її «в підтасовуванні фактів», а точніше - у використанні фотошопу. У відповідь 28-річна модель лише розмножила той же кадр в сторіз, зібравши в цілому більше мільйона лайків всього за пару годин.



