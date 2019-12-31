|Нове голе селфі Емілі Ратажковскі викликало бурю обговорень (Фото)
|31.12.2019 08:20
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Засновниця бренду Inamorata вирішила в кращих традиціях прорекламувати нову мереживну модель бра і зробила селфі з дуже відвертим декольте. Частина користувачів тут же накинулася в коментарях на Емілі, звинувативши її «в підтасовуванні фактів», а точніше - у використанні фотошопу. У відповідь 28-річна модель лише розмножила той же кадр в сторіз, зібравши в цілому більше мільйона лайків всього за пару годин.
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