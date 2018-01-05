Биатлонисты сборной России не могут нормально выступать без употребления допинга. С такой критикой на мужскую команду «триколор» обрушились собственные болельщики, негодуя результатами своих спортсменов в спринте 4-го этапа Кубка мира в Оберхофе, где никто из представителей РФ не вошел даже в топ-20.

«Олимпийский 2018 год наступил. Игры в Пхёнчхане всё ближе, но дела у российской команды всё хуже. Все, кроме Логинова, уже уступают лидерам ходом не минуту, а полторы или больше. Похоже, пришло время задавать извечные русские вопросы: кто виноват и что делать?» — пытается разобраться в случившемся авторитетное российское издание «Чемпионат», информирует svodka.net.

Болельщики в комментариях не церемонятся, издевательски высказываясь о своих биатлонистах.

«После таких результатов невольно начинаешь верить Родченкову»; «Без допинга, нет побед!!!»; «Надо,что-то менять,но уже поздно. Кризис полный»; «Не хочется верить, но результаты говорят о том, что допинг в сборной России принимали многие»; «Пожалуй склоняешься к коментариям Тихонова. Что то не то в нашем биатлоне. И поверишь в бред Родченкова. Чем дальше, тем хуже. Уже ребята ногами проигрывают по полторы минуты», — пишут пользователи.

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