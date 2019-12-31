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Украина, РФ и ЕС подписали пятилетний контракт на транзит газа
31.12.2019 08:39
Украина, Россия и ЕС подписали новый договор о транзите газа
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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