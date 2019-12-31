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Дорогая Германия: цены на недвижимость в стране резко возросли
31.12.2019 08:57
Подорожание земли и недостаток жилья: в Германии значительно возросли цены на жилье
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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