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Дорогая Германия: цены на недвижимость в стране резко возросли
31.12.2019 08:57
Подорожание земли и недостаток жилья: в Германии значительно возросли цены на жилье Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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