|Фейгин: Путин не захочет менять по списку Сущенко и других политзаключенных
|05.01.2018 19:46
|
По мнению правозащитника, этот обмен будут проводить в индивидуальном порядкеРоссийский адвокат Марк Фейгин считает, что журналиста Романа Сущенко и других украинских граждан, содержащихся в России по политическим мотивам, не будут обменивать по списку.
Марк Фейгин. Фото: 2000.ua
По его мнению, этот обмен проводить в индивидуальном порядке.
"Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России - ред.) по списку. Это более дорогой ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин - ред.) будет пытаться менять их по одному", - сказал Марк Фейгин в эфире "радио Свобода".
О состоянии своего подзащитного Романа Сущенко, то адвокат рассказал, что с ним все в порядке.
"Относительно того, как он (Сущенко - ред.) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, она накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно формальные доказательства, Сущенко сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать", - сказал Марк Фейгин.
Адвокат надеется, что украинские дипломаты смогут договориться с Беларусью, чтобы украинского журналиста Павла Шаройко, которого задержали в Беларуси, не доставляли в суд в Москве и он не свидетельствовал против Сущенко.
Ранее Марк Фейгин высказывал предположение, что украинского журналиста Павла Шаройко, которого задержали белорусские спецслужбы и обвиняют в шпионаже, могут использовать в деле Романа Сущенко. По данным Беларуси, Шаройко вроде признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием журналиста.
После последнего обмена пленными президент Петр Порошенко заявил, что Украина не отдала ни одного гражданина России. По его словам, их будут менять на украинцев, содержащихся в России и аннексированном ней Крыму.
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
Напомним, что корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление. Срок содержания Сущенко под стражей заканчивается 30 ноября.