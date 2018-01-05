По мнению правозащитника, этот обмен будут проводить в индивидуальном порядке

По его мнению, этот обмен проводить в индивидуальном порядке.

"Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России - ред.) по списку. Это более дорогой ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин - ред.) будет пытаться менять их по одному", - сказал Марк Фейгин в эфире " радио Свобода ".

О состоянии своего подзащитного Романа Сущенко, то адвокат рассказал, что с ним все в порядке.

"Относительно того, как он (Сущенко - ред.) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, она накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно формальные доказательства, Сущенко сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать" , - сказал Марк Фейгин.

Адвокат надеется, что украинские дипломаты смогут договориться с Беларусью, чтобы украинского журналиста Павла Шаройко, которого задержали в Беларуси, не доставляли в суд в Москве и он не свидетельствовал против Сущенко. Ранее Марк Фейгин высказывал предположение, что украинского журналиста Павла Шаройко, которого задержали белорусские спецслужбы и обвиняют в шпионаже, могут использовать в деле Романа Сущенко. По данным Беларуси, Шаройко вроде признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием журналиста. После последнего обмена пленными президент Петр Порошенко заявил, что Украина не отдала ни одного гражданина России. По его словам, их будут менять на украинцев, содержащихся в России и аннексированном ней Крыму. Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.