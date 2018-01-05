Министерство образования и науки Украины открыло регистрацию на пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Кампания начнется 9 января, а продлится до 31 января.

Кроме того, в ведомстве сообщили о расписании самих пробных экзаменов. Так, 24 марта состоится ВНО по украинского языку и литературе. Затем 31 марта можно будет сдать историю Украины, математику, химию, физику, биологию и географию. В тот же день состоятся экзамены по испанскому, английскому, немецкому и французскому языкам.

Также отмечается, что пробное внешнее независимое оценивание является платным. Детали и стоимость можно уточнить в региональных центрах оценивания качества образования.

Как сообщал svodka.net.uа, для поступления в другие учебные заведения ученикам девятых классов необходимо будет оформить ID-карту .

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