В 2018 году в Украине будет постоянно расти цена на самый дешевый хлеб — социальный.

По прогнозу директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, поднятие минимальной заработной платы на 16% и девальвация гривни в декабре на 3% вызовет рост цены на такой хлеб в январе — феврале на 10%, информирует еizvestia.com.

«Таким образом, на начало марта килограмм белого и черного будет стоить более 14 грн за килограмм», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Дорошенко напомнил, что на сегодняшний день среднестатистическая цена социального хлеба составляет 13 грн за килограмм.

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