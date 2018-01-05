|Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба
|05.01.2018 19:53
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В 2018 году в Украине будет постоянно расти цена на самый дешевый хлеб — социальный.
По прогнозу директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, поднятие минимальной заработной платы на 16% и девальвация гривни в декабре на 3% вызовет рост цены на такой хлеб в январе — феврале на 10%, информирует еizvestia.com.
«Таким образом, на начало марта килограмм белого и черного будет стоить более 14 грн за килограмм», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
Дорошенко напомнил, что на сегодняшний день среднестатистическая цена социального хлеба составляет 13 грн за килограмм.
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