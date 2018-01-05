Согласно госбюджету на 2018 год, 59,84 млрд грн пойдет на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В 2018 году увеличено финансирование ВСУ, МВД, ГПУ и НАБУ Фото: ЕРА на сайте Верховной Рады.Согласно документу, Минобороны получит 86,58 млрд грн против 68,82 млрд грн в 2017 году. Из них 59,84 млрд грн пойдет на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и подготовку войск, 16,36 млрд грн – на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, 2,85 млрд грн – на подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях и повышение их квалификации, 2,7 млрд грн – на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства, 2,39 млрд грн – на лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, 499,9 млн грн – на руководство и военное управление ВСУ.Для Министерства внутренних дел Украины в госбюджете предусмотрено 65,99 млрд грн (в 2017 году – 54,84 млрд грн). Из них 7,14 млрд грн – для аппарата МВД, 9,34 млрд грн – для администрации Государственной пограничной службы, 10,9 млрд грн – для Национальной гвардии, 2,87 млрд грн – для Государственной миграционной службы, 11,23 млрд грн – для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24,5 млрд грн – для Национальной полиции.При этом финансирование Службы безопасности Украины выросло с 6,75 млрд грн в 2017 году до 8,15 млрд грн в 2018-м. Из них 13,8 млн грн полагается Антитеррористическому центру при СБУ.Еще 7,17 млрд грн будет направлено Генеральной прокуратуре Украины (в прошлом году было 5,83 млрд грн).В то же время Национальному антикоррупционному бюро Украины выделено 857,1 млн грн против 773,6 млн грн в 2017 году, а Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции – 683,5 млн грн против 605,3 млн грн в 2017-м.1 января 2018 года вступил в силу закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Доходы предусмотрены на уровне 913,6137 млрд грн, расходы – 988,6343 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки млрд грн грн – украины для Теги: деньги