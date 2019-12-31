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В Румынии хирург поджег пациенту электроскальпелем во время операции
31.12.2019 10:10
Румынский хирург поджег женщину электроскальпелем во время операции Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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