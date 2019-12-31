Судя по сигналам, нас ждет тотальная кадровая перезагрузка в Кремле. Снос реформаторов на Грушевского. Об этом заявил знаток по энергетике Валентин Землянский.

"Безотносительно текущего политического момента. Могло ли быть лучше? Безусловно, могло. Если бы не 15 лет ярко выраженной антироссийской внешней политики. И Янукович тут не в счет. Попытка усидеть на двух стульях в зачет не идет.

Могла ли быть иной политика России по отношению к Украине эти 15 лет? Также, непременно, могла. Но этим никто не занимался. Сначала было не до того, а потом — классическая позиция метрополии: денег дадим, с остальным разбирайтесь сами. Разобрались. С помощью Вашингтона, отдав тому полностью гуманитарную внутреннюю политика на Украине.

Могло ли быть хуже? И здесь, тоже могли быть варианты. От газового кризиса при нулевом транзите до проблем с обеспечением газом внутренних потребителей и безудержным ростом цен на газ. Последствия явно были слабо предсказуемы, но негатива было бы явно больше. Причем не только в части энергобезопасности страны, но и в целом стабильности государства.

Как будет дальше? В нынешней конфигурации — никак.

Судя по сигналам, нас ждет тотальная кадровая перезагрузка в Кремле. Снос реформаторов на Грушевского. Причем тотально от Кабмина и Нафтогаза до Парламента. Выборы в США.

И вот тогда, вероятно, будут пересмотрены внешнеполитические курсы и можно будет более-менее точно пытаться спрогнозировать дальнейшую судьбу украинского транзита.