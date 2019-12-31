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Газовая война и её последствия: снос реформаторов на Грушевского от Кабмина и Нафтогаза до Парламента
31.12.2019 10:17

Судя по сигналам, нас ждет тотальная кадровая перезагрузка в Кремле. Снос реформаторов на Грушевского. Об этом заявил знаток по энергетике Валентин Землянский.

Газовая война и её последствия: снос реформаторов на Грушевского от Кабмина и Нафтогаза до Парламента

"Безотносительно текущего политического момента. Могло ли быть лучше? Безусловно, могло. Если бы не 15 лет ярко выраженной антироссийской внешней политики. И Янукович тут не в счет. Попытка усидеть на двух стульях в зачет не идет.

 

Могла ли быть иной политика России по отношению к Украине эти 15 лет? Также, непременно, могла. Но этим никто не занимался. Сначала было не до того, а потом — классическая позиция метрополии: денег дадим, с остальным разбирайтесь сами. Разобрались. С помощью Вашингтона, отдав тому полностью гуманитарную внутреннюю политика на Украине. 

 

Могло ли быть хуже? И здесь, тоже могли быть варианты. От газового кризиса при нулевом транзите до проблем с обеспечением газом внутренних потребителей и безудержным ростом цен на газ. Последствия явно были слабо предсказуемы, но негатива было бы явно больше. Причем не только в части энергобезопасности страны, но и в целом стабильности государства.

 

Как будет дальше? В нынешней конфигурации — никак.

 

Судя по сигналам, нас ждет тотальная кадровая перезагрузка в Кремле. Снос реформаторов на Грушевского. Причем тотально от Кабмина и Нафтогаза до Парламента. Выборы в США.

 

И вот тогда, вероятно, будут пересмотрены внешнеполитические курсы и можно будет более-менее точно пытаться спрогнозировать дальнейшую судьбу украинского транзита.

 

Иначе все участники процесса продолжат уверенно двигаться к «украинскому тупику» на фоне глобального кризиса мировой экономической системы." - Заявил Валентин Землянский.

Кремль и Киев подписали все газовые соглашения, которые позволят обеспечить транзит газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом вечером 30 декабря сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что договор подписан на 5 лет. И по нему Украина рассчитывает получить более $7 млрд за этот период (то есть, $1,4 млрд в год, в то время как сейчас за транзит мы получаем $3 млрд в год). Условия контракта те же, о которых договорились ранее - в первый год 65 млрд кубов прокачки, в следующие 4 года по 40 млрд. Об этом президент написал на своей странице в Facebook. 

"Украина подписала договор на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить договор еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!" - написал глава государства.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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