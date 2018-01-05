Циклон привел к выпадению большого количества снега, ураганных ветров и наводнений

Об этом сообщает издание CBS News .

Отмечается, что жители американского Восточного побережья продолжают бороться с последствиями непогоды, что два дня назад сначала всколыхнула Мексиканский залив, а затем перекинулась на Флориду.

Циклон привел к выпадению большого количества снега, ураганных ветров и наводнений. При этом синоптики прогнозируют, что холодная погода сохранится здесь и в течение выходных.

Согласно подтвержденных данных, по меньшей мере 19 человек по всей стране умерли от чрезмерного холода и порывов ветра.