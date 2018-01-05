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В США жертвами сильных морозов стали 19 человек
05.01.2018 19:53
В США жертвами сильных морозов стали 19 человек
Циклон привел к выпадению большого количества снега, ураганных ветров и наводнений
По меньшей мере 19 человек погибли в результате непогоды, которая в последние дни всколыхнула территорию США.
В США жертвами сильных морозов стали 19 человек фото: CNN

Об этом сообщает издание CBS News.

Отмечается, что жители американского Восточного побережья продолжают бороться с последствиями непогоды, что два дня назад сначала всколыхнула Мексиканский залив, а затем перекинулась на Флориду.

Циклон привел к выпадению большого количества снега, ураганных ветров и наводнений. При этом синоптики прогнозируют, что холодная погода сохранится здесь и в течение выходных.

Согласно подтвержденных данных, по меньшей мере 19 человек по всей стране умерли от чрезмерного холода и порывов ветра. 

Напомним, в одном из южных штатов США Флориде впервые за 28 лет выпал снег.

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