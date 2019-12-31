Михаил Подоляк

В некоторых просыпается самая настоящая крыса). Не та, которая праздничная... И мы алчно жаждем. Любой ценой. За чужой счёт.

Когда мы сами себя отправляем на темную сторону, в нас просыпается циник, лицемер, бездельник, нытик, пессимист. Не во всех, конечно.

Всегда есть темная и светлая стороны. А значит всегда есть личный выбор. В любой ситуации...

... Когда мы возвращаемся на светлую сторону, в нас вселяются совсем другие желания - доброта, сострадание, здравый смысл и адекватность. Мы понимаем, что «из ничего ничего не бывает». Мы готовы слушать и слышать других.

Мы перестаём воевать ради утопических идей и не устраивает бесполезные драки. Мы прощаем и дарим. Мы помогаем тем, кто слабее. И мы всегда открыты для собственных... страхов.

Потому что только так можно от них избавиться, чтобы по настоящему жить...



... Каждый из нас периодически бывает на каждой из этих двух сторон. Вопрос всегда только в том, где нам нравится проводить больше времени? На светлой или на темной?

И сколько нас одновременно находится на той или иной стороне... Впрочем, отвечайте сами на эти вопросы. Смотрите по сторонам, смотрите в зеркала и в глазах друзей и отвечайте...



... Что там у нас вот в последствиях 2019-го? Все тоже, что и всегда. Бесполезная мудрость, оплаченная потерянным временем. Или, скорее, глупость «бегать по кругу в ожидании мессий», которую мы считаем нашей национальной добродетелью.

Мы вообще привыкли в Украине считать добродетелью то, что в цивилизованном мире вызывает стеснение и стыд. Привыкли сами себя высекать и унижать. И ставить на колени...



... Жизнь, кстати, вообще странная штука. Ироничная что ли. На дух не переносит примитивный пафос. То, что кажется нам правильным вначале, оказывается в итоге тупиком.

А дорога, которой соткана из множества ошибок и разочарований, нередко приводит к триумфальной личной победе. В последнее время мы любим слишком много... кричать друг на друга. Рвать на себе рубашки, доказывая пустоту.

Ломать копья, защищая часто никчемных «лидеров».

А зачем? Настоящая свобода иногда начинается там, где ты можешь просто молчать.

Не отвечать на раздражения.

Не учить других уму-разуму. Не считать, что только ты познал истину. Просто брать и делать...



... В общем, все будет как всегда. Ты либо живешь и дальше полной яркой жизнью, либо продолжаешь быстро стареть, проживая чужие жизни. Потому что какие к черту политики.

Потому что только один раз можно все это попробовать в прямом смысле).

Пришёл, пожил, насладился и безвозвратно ушёл.

Не теряйте времени зря!

Слушайте, общайтесь, смейтесь, просто смотрите на друзей влюблёнными глазами.

И никогда не жалейте о том, что произошло. Не съедайте себя изнутри...

Но всегда помните, что будущее можно менять).

Лично. И прямо сейчас.

В любом направлении. С 2020-м...