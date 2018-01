Суд постановил заморозить $820 млн Ахметова По теме: В Кипре окружной суд Никосии 27 декабря принял заморозить активы олигарха Рината Ахметова на сумму $820 млн. Об этом пишет Financial Times, передает со ссылкой на . Под замораживание может попасть, в частности, самая дорогая квартира в Гайд-парке в Лондоне, которую Ахметов приобрел в 2011 году. Это произошло по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид Банка" Денису Горбуненко. Raga продала "" Ахметову в 2013 году за $ 860 млн, но бизнесмен якобы внес только $ 100 млн аванса и прекратил платежи. У Ахметова есть время до 8 января на подачу апелляции. Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году по 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания "ЕСУ", дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову. Прежнее название Raga Establishment Ltd - Epic Telecom Invest Ltd. Эта кипрская компания выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем "ЕСУ" на момент приватизации "Укртелекома". Горбуненко приобрел Raga Establishment в 2013 году. Фонд государственного имущества недавно объявил сделку по продаже "Укртелекома" недействительной, и требует вернуть корпорацию государстве. Стороны конфликта ведут судебные разбирательства. Иски по делу "Укртелекома" рассматривают в Украине и Лондоне.











события общество и культура году млн укртелекома establishment украине Теги: политика