(Bloomberg) — Компании, делающие упаковку из органических материалов вместо ископаемых видов топлива, начинают бросать вызов стремлению нефтяников нарастить поставки сырья для производства пластика.

Спрос на биопластик, изготавливаемый из сахарного тростника, древесины и кукурузы, в ближайшие пять лет увеличится как минимум на 50 процентов, прогнозирует Европейская ассоциация биопластика в Берлине, членами которой являются Cargill Inc. и Mitsubishi Chemical Holdings Corp. Немецкий великан нефтехимии BASF SE и финский производитель бумаги Stora Enso Oyj подключились к этому бизнесу, чтобы удовлетворить спрос со стороны компаний — от Coca-Cola Co. до Lego A/S, информирует еizvestia.com.

«Биохимикаты и биопластик могут частично подорвать спрос на нефть, так же, как и переработка может в целом подорвать спрос на новый пластик, — говорит Питер-ян ван Эйтванк, старший консультант аналитической компании Wood Mackenzie, которая специализируется на нефтяной отрасли. — На них будет приходиться больший объем предложения».

Нефтяные компании производят этилен и другие компоненты для пластика. Они присматриваются к этому рынку в целях генерации роста, поскольку электрокары угрожают падением спроса на бензин.

Из-за повсеместного применения пластика в изготовлении упаковочных материалов мир буквально утопает в использованных пластиковых бутылках, пакетах и упаковке. Это начинает волновать как защитников окружающей среды, так и компании, наиболее часто использующие его. К 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, прогнозирует Ellen MacArthur Foundation, и эти материалы попадают в пищевую цепочку.

На данный момент на биопластик приходится примерно 1 процент рынка пластика, свидетельствуют данные отраслевой организации в Европе. Ведущими производителями биопластика являются Braskem SA из Сан-Паулу, американская NatureWorks LLC и итальянская Novamont SpA.

Читайте: Цены на нефть продолжают быстрый рост. Стоимость приближается к максимуму за три года

Сводка.нет - Новости Украины и Мира