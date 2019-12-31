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Нацполиция переходит в усиленный режим работы в новогоднюю ночь
31.12.2019 11:05
Нацполиция будет работать в усиленном режиме на Новый год
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Теги:
общество
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