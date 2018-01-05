|
Вулфф заявил, что критика его книги со стороны Трампа поспособствовала продажам
|
05.01.2018 20:01
|
Писатель Майкл Вулфф назвал попытку администрации президента США
Дональда Трампа заблокировать выход его книги "экстраординарной".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп
раскритиковал книгу Вулффа о себе Фото: EPA По словам Вулффа,
попытка администрации Трампа заблокировать выход книги –
"экстраординарна".Он также опроверг заявление Трампа, который
говорил, что никогда не общался с журналистом. По словам Вулффа, он
общался с президентом США сразу же после инаугурации.В
основу книги Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими
и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и
администрации США. Она должна была появиться в продаже 9 января,
но на этой неделе издательство начало рассылку тиража, а
журналы New York Magazine и The Hollywood Reporter опубликовали
отдельные главы. Книга уже заняла первое место в списке
бестселлеров на портале Amazon.3 января адвокат
ЧарльзХардер направил письмо бывшему советнику президента
Стивену Бэннону, высказывания которого приводятся в книге. Юрист
утверждает, что тот нарушил многие положения трудового договора,
когда разглашал конфиденциальную информацию.Бэннон в книге подверг
резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и
зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из
России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он
считает эту встречу "предательством".Также экс-советник Трампа
рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка
Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.Трамп
заявил, что после увольнения из Белого дома
Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Сегодня
Трамп назвал книгу Вулффа "полной лжи, искажений и несуществующих
источников" и сказал, что никогда не разговаривал с ним.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира