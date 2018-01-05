Писатель Майкл Вулфф назвал попытку администрации президента США Дональда Трампа заблокировать выход его книги "экстраординарной". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп раскритиковал книгу Вулффа о себе Фото: EPA По словам Вулффа, попытка администрации Трампа заблокировать выход книги – "экстраординарна".Он также опроверг заявление Трампа, который говорил, что никогда не общался с журналистом. По словам Вулффа, он общался с президентом США сразу же после инаугурации.В основу книги Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США. Она должна была появиться в продаже 9 января, но на этой неделе издательство начало рассылку тиража, а журналы New York Magazine и The Hollywood Reporter опубликовали отдельные главы. Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров на портале Amazon.3 января адвокат ЧарльзХардер направил письмо бывшему советнику президента Стивену Бэннону, высказывания которого приводятся в книге. Юрист утверждает, что тот нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию.Бэннон в книге подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Сегодня Трамп назвал книгу Вулффа "полной лжи, искажений и несуществующих источников" и сказал, что никогда не разговаривал с ним. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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