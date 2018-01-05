По словам министра, представления о ЕС как о слабом объединении за отдельными исключениями царит в основном между авторитарных стран

"На самом деле Москву, Пекин и Вашингтон объединяет одна вещь: они вообще не ценят Европейский союз. Они его презирают", - сказал Габриэль в интервью изданию Spiegel .

По словам министра, представления о ЕС как о слабом объединении за отдельными исключениями царит в основном между авторитарных стран.

"Часто вроде сильный человек представляет слабую в экономическом и социальном плане страну. Мы, европейцы, другие. Однако именно следовательно нас вводят в заблуждение эти авторитарные страны. Я убежден, что мы живем в эру соревнований между демократическими и авторитарными государствами. И последние пытаются получить влияние в ЕС и разделить его", - отметил Габриэль.

По его словам, первые признаки раздора в ЕС благодаря таким попыткам уже заметны, и в будущем противостояние будет только расти.

Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Однако теперь, поскольку Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы, считает министр. Среди них он называет Россию и Китай.