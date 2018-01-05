|Глава МИД Германии: США, Россия и Китай пренебрегают ЕС
|05.01.2018 20:01
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По словам министра, представления о ЕС как о слабом объединении за отдельными исключениями царит в основном между авторитарных странГлава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что США, Россию и Китай объединяет то, что они имеют недостаточно уважения к Евросоюзу.
Фото: ap.org
"На самом деле Москву, Пекин и Вашингтон объединяет одна вещь: они вообще не ценят Европейский союз. Они его презирают", - сказал Габриэль в интервью изданию Spiegel.
По словам министра, представления о ЕС как о слабом объединении за отдельными исключениями царит в основном между авторитарных стран.
"Часто вроде сильный человек представляет слабую в экономическом и социальном плане страну. Мы, европейцы, другие. Однако именно следовательно нас вводят в заблуждение эти авторитарные страны. Я убежден, что мы живем в эру соревнований между демократическими и авторитарными государствами. И последние пытаются получить влияние в ЕС и разделить его", - отметил Габриэль.
По его словам, первые признаки раздора в ЕС благодаря таким попыткам уже заметны, и в будущем противостояние будет только расти.
Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Однако теперь, поскольку Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы, считает министр. Среди них он называет Россию и Китай.
Напомним, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль настаивает на необходимости пересмотра политики Германии и Европы в отношении Вашингтона в связи с тем, что при президенте Дональде Трампе США "слабо" соответствуют роли глобальной политической силы, которую играли раньше.