|Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году
|31.12.2019 11:30
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Тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу 24, сообщается в понедельник, 30 декабря.
"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал премьер и добавил, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.
Также Гончарук озвучил сроки получения транша от Международного валютного фонда.
По его словам, деньги поступят в течение нескольких месяцев.
"Это вопрос нескольких месяцев", - заявил глава правительства.
Напомним, перед Новым годом курс гривны резко обвалился. Нацбанк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 28 декабря до 23,69.
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