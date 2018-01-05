Группа археологов обнаружила на дне мексиканского озера древнее каменное святилище ацтеков. Ученые полагают, что это древняя миниатюрная модель Вселенной.

Каменное здание обнаружили у подножия вулкана Истаксиуатль в местечке Нахуалак.

Открытие было сделано археологами, работающими в Национальном институте антропологии и истории.

Святилище, найденное на большое высоте, было выложено камнем. По мнению ученых, необычный объект представляет из себя небольшую модель Вселенной такой, какой ее видел индейский народ.

Любопытно, но при взгляде на здание кажется, что булыжники плывут по поверхности. Вероятней только, для достижения этого эффекта древней цивилизации понадобилось отрегулировать уровень воды в озере.

Ранее стала известна новая версия гибели древнего народа. По мнению ученых, ацтеков сгубили болезни, которые испанские конкистадоры завезли в Мексику. После того как европейцы освоили новые земли, численность одного из самых умных народов была сокращена с 25 миллионов до 1.

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