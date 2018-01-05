Співачка Наталя Могилевська останнім часом добряче дивує своїх шанувальників: після довгої перерви зірка з'явилася одразу на двох грандіозних шоу -

повернулась на "Танці з зірками", стала тренером у "Голосі країни. Діти", а також схудла майже на 30 кілограмів і підстриглась.



На цьому несподіванки не закінчились: у своєму Інстаграмі днями зірка опублікувала фото, під яким заговорила про Камасутру!



"На сході вважається, що практики медитації та спостереження за собою зсередини в тиші і самоті тренують те, що я називаю тонкістю почуттів - надчутливістю, коли ти відчуваєш світ більш об'ємним і відчуваєш найменші коливання повітря, найменші зміни в просторі, найменші коливання настрою, емоцій і свої, і партнера. Завдяки цьому все, що стосується сфери відчуттів, безумовно, стало тоншим, чуттєвішим і природнішим. Камасутра - вчення не про секс, а про любов. Камасутра вчить духовному злиттю партнерів, а не просто фізичного. Камасутра - інструменти як його досягти. Я переконана, що наше прагнення бути в любові з партнером є ні чим іншим, як прагнення об'єднання з Богом (в Індії говорять, - Бог є любов), тому що тільки об'єднавшись, жіноче і чоловіче начало стають єдиним цілим. Але в той же час, є інші практики, інший шлях, як можна прийти до Бога - це стриманість і чернецтво, яке є і у нас в Християнстві і в Індії. Потрібно просто відчути, що є твій шлях", - говорить зірка.



Наталя пояснила й те, що такі відверті думки - це частина інтерв'ю, яке можна буде прочитати у новому номері Pink.





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