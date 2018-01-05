|Лучше бы в Украину: Могерини раскритиковали за визит на Кубу
|05.01.2018 20:09
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прежний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерику Могерини за визиты на Кубу. По его мнению, более целесообразнім был бы визит в Украину. Об этом он написал в Twitter, передает
“Визит в Украину, вероятно, больше соответствовал бы насущным потребностям реалиям ЕС”, — отметил он.
При этом, как пишут мировые СМИ, Моґерини заявила, что ее визит “в очередной раз подтвердил прочность отношения между ЕС и Кубой. Она также подчеркнула необходимость реализации соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве.
Отметим, после оттепели в отношениях между США и Кубой в 2015-2016 годах, ЕС отменил санкции против Кубы и заключил первое соглашение о сотрудничестве с этой страной.
Отвечая на вопрос о более жесткой политике президента США Дональда Трампа в отношении Кубы, Могерини подчеркнула: “несмотря на политические изменения в Вашингтоне, я приехала сюда с посланием о том, что дружба и отношения с ЕС — неизменны. Они — крепкие, стабильные и надежные”.
Напомним, Евросоюз отметил прогресс реформ в Украине, но настоял на более быстрой их имплементации.