Об этом на странице Facebook сообщило Командование операции Объединенных сил.

С возобновлением работы станции увеличилась протяженность железнодорожного сообщения Укрзализныци на 14 километров в сторону временно оккупированных территорий.

"Станция "Скотоватая", на Донетчине, возобновила свою работу. В 2015 году из-за многочисленных повреждений железнодорожной инфраструктуры станция приостановила свою работу, а в 2017 году движение поездов по ней остановилось полностью. По инициативе Командования операции Объединенных сил, руководства Укрзализныци и местных органов самоуправления в октябре этого года на станции начались ремонтно-восстановительные работы, которые закончились сегодня, 30 декабря", - говорится в сообщении.

На обновленном участке железной дороги будут курсировать две пары пригородных электропоездов. Данное решение значительно улучшает транспортное сообщение между населенными пунктами на освобожденной территории Донбасса.

"Прежде только, запуск станции дает возможность добираться работающим жителям к месту работы, студентам к местам обучения, пенсионерам для получения пенсий и, что важно, для закупки необходимых лекарств. То есть отныне благодаря работе железной дороги все можно делать гораздо быстрее", - рассказал помощник Командующего объединенными силами по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко.

Он добавил, что важная задача - минимизировать последствия войны для местного населения, прежде только для детей и пожилых людей.

Железнодорожная станция "Скотоватая" построена в 1871 году в н.п. Верхнеторецкое. Станция относится к железнодорожной ветке Константиновка - Ясиноватая.

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