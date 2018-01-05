Погода, Новости, загрузка...
Лионель Месси станет свободным агентом, - СМИ
05.01.2018 20:09
Лионель Месси станет свободным агентом, — СМИ

Каталонская «Барселона» готова расстаться с главной звездой команды Лионелем Месси. Испанский клуб согласился отпустить футболиста бесплатно, включив соответствующий пункт в договор игрока.

Как утверждает издание El Mundo Deportivo, в новом соглашении Месси есть опция, согласно которой он может стать свободным агентом. Это произойдет при условии, если Испания признает независимость Каталонии, а «Барселона» будет исключена из Примеры и не заявится в чемпионат Англии, Германии или Франции, информирует svodka.net.

При этом испанская газета Sport.es уверяет, что Лео останется в клубе, даже, если Каталония отделится от Испании.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Комментарии   

 
0 #1 то 03.01.2015 16:45
Нильзя.. Нильзя никаму дружыть с рассией. Всем ясна!?? Дядя путин-плахой дядя. В иво сторану дажэ ни сматрите. Ану всем спать немедленно.. Быстра всем в пастель... .... Я вот тебе пагаварю.. Закрыли все рты и спать
Цитировать
 