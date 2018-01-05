Каталонская «Барселона» готова расстаться с главной звездой команды Лионелем Месси. Испанский клуб согласился отпустить футболиста бесплатно, включив соответствующий пункт в договор игрока.

Как утверждает издание El Mundo Deportivo, в новом соглашении Месси есть опция, согласно которой он может стать свободным агентом. Это произойдет при условии, если Испания признает независимость Каталонии, а «Барселона» будет исключена из Примеры и не заявится в чемпионат Англии, Германии или Франции, информирует svodka.net.

При этом испанская газета Sport.es уверяет, что Лео останется в клубе, даже, если Каталония отделится от Испании.

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