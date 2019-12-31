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В Австралии несколько тысяч людей оказались заблокированными лесным пожаром на пляже
31.12.2019 13:33
В Австралии несколько тысяч человек заблокированными огнем
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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