Идеальные супружеские отношения - это не только мечта каждой женщины, но еще и тяжелый, каждодневный труд.

Зачастую происходит так, что мы, сами того не желая, портим отношения, допуская одни и те же распространенные ошибки. Психологи выделили 6 вещей, которые не нужно делать для мужа, чтобы не испортить то, что выстраивалось годами, пишет со ссылкой на

1. Не помогай финансово, если в этом нет необходимости

Даже если у вашего благоверного огромные финансовые трудности, запомните: работу можно найти всегда, и если мужчина мечтает не только самореализовываться, но еще и кормить семью, он должен это сделать самостоятельно. Беда в том, что если у вас войдет в привычку давать возлюбленному большие суммы, рано или поздно это закончится трагедией – вам придется найти сначала вторую, потом третью работу, а любви, поверьте, от этого в вашей жизни больше не станет.

2. Не поучай

Многие женщины считают себя очень умными и продвинутыми, как результат начинают лезть к мужчине с дурацкими советами. Да, решение мужчины на 200% зависит от женщины, но так ведь должно быть только в некоторых ситуациях. Вечный зритель за спиной - никому не понравится. Будьте бдительны и контролируйте свои слова, если появилась критика, не забудьте похвалить, а потом высказать недостаток.

3. Не жалей его

Всему должна быть мера. Мужчины тоже любят ласку, заботу, хорошие слова, но не нужно делать из него паиньку, звоня каждые 5 минут. Лучше для него уж точно не будет. К тому же, мужчина должен быть мужчиной, а жена - не надзиратель.

4. Не покупай дорогие подарки

Это касается тех случаев, когда женщина зарабатывает больше. Акцентируя внимание на том, что твой доход выше, даже подарком, ты обижаешь мужчину. Лучше покупать дорогие подарки вместе.

5. Не навязывай ему свои интересы

Многие эксперты постоянно твердят о том, что залог крепких отношений - общие интересы. Не нужно заставлять его ходить с вами в театр, если партнеру это далеко не по душе. Есть масса вариантов, используйте все свои знания, пообщайтесь с ним и найдите точки соприкосновения.

6. Не используй в общении фразу: "А я тебе говорила…"

Поймите, он уже и сам знает, что совершил глупость, может, ему даже стыдно, а тут еще эти роковые слова. Будьте мудрее, лучше поддержите, некоторых вещей, уже не изменишь, а отношения нужно спасать.

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