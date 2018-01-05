Президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов намерен развивать экономические и торговые отношения с террористической организацией "ДНР". Бибилов приехал в Донецк Фото: smdnr.ru В комментарии агентству в пресс-службе президента сообщили, что цель его визита – "работа по развитию экономических и торговых отношений".В мае 2017 года террористическая "ДНР" собиралась открыть свое "посольство" в Южной Осетии.Южная Осетия – административная область в составе Грузии, отторгнутая в результате грузинско-российского конфликта 2008 года. Независимость этого образования, кроме РФ, признали Венесуэла, Никарагуа и Науру.Бибилов стал президентом после выборов 9 апреля 2017 года.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.11 мая 2014 года сепаратисты провели "референдум" о независимости Донецкой и Луганской "народных республик". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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