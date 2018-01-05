Президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов намерен
развивать экономические и торговые отношения с террористической
организацией "ДНР". Бибилов приехал в Донецк Фото: smdnr.ru В
комментарии агентству в пресс-службе президента сообщили, что цель
его визита – "работа по развитию экономических и торговых
отношений".В мае 2017 года террористическая "ДНР" собиралась
открыть свое "посольство" в Южной Осетии.Южная Осетия –
административная область в составе Грузии, отторгнутая в результате
грузинско-российского конфликта 2008 года. Независимость этого
образования, кроме РФ, признали Венесуэла, Никарагуа и
Науру.Бибилов стал президентом после выборов 9 апреля 2017
года.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.11 мая 2014 года сепаратисты
провели "референдум" о независимости Донецкой и Луганской
"народных республик".
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