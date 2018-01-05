Обмен российского разведчика Романа Филатова на украинских заложников из Крыма в 2014 году курировал лично президент РФ Владимир Путин, отметил экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко. Сенченко: Я понятия не имел, кто такой Филатов Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "41-м в моем списке был Сенцов (режиссер Олег Сенцов. – ), но, к сожалению, я уже не смог дотянуться, потому что переговоры велись с Министерством обороны России, а он уже пошел по рукам российских спецслужб, и оттуда уже выцарапать не получилось", – заявил он.Обмен, который проходил с 11 марта до начала апреля, стал первым после начала российской агрессии.По словам Сенченко, в списке заложников, которых планировали обменять, были, в частности, сын лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Хайсер, адмирал Сергей Гайдук, съемочная группа "Вавилон 13" и несколько автомайдановцев, в том числе Алексей Гриценко."Я вышел на министерство обороны Российской Федерации, по спецсвязи связался с заместителем министра обороны Антоновым. Я его знал много лет до войны, он не был военным, это российский был дипломат. И как только я начал разговор, он мне сказал: "Отдайте нам Филатова". На тот момент я понятия не имел, кто такой Филатов, но сказал, что мы можем обсуждать, потому что у нас есть список из 19 человек", – рассказал Сенченко.Он отметил, что "долгое время этот канал переговоров был единственным переговорным каналом между Россией и Украиной".Филатова, по словам Сенченко, отдавали через посольство РФ в Киеве."Я один стою на Высокофлотском проспекте у края проезжей части около 23.00, и мне должны передать этого Романа Филатова. Тут на полной скорости подлетает джип, тормозит, открывается дверь, никто не выходит и даже не выглядывает, и оттуда пинком выталкивают мужика. Из машины крик: "Это Роман Филатов", машина трогается и на полных газах оттуда улетает. Ну что ж делать? Я взял этого Романа Филатова за руку и пошел в посольство. Там его сфотографировали, фото отправили в Москву для идентификации. И пока проходила эта процедура, я разговаривал с военным атташе РФ, обсуждая утренние процедуры. А параллельно с этими процессами я обсуждал с заместителем министра обороны РФ детали передачи наших заложников", – проинформировал он.Политик отмечает, что в аэропорту возникли сложности. Филатова не выпускала из страны контрразведка, потому что не было украинских заложников. Сенченко говорит, что взял ответственность на себя. Заложников вернули позже."Они привезли 13, через два дня еще пятерых, а дальше я стал ненавязчиво увеличивать это список. И в общей сложности под одного Романа Филатова удалось забрать 40 человек", – сказал он.По словам Сенченко, на той стороне обмен курировал лично президент РФ Владимир Путин."То есть я вел переговоры с министерством обороны, но они говорили, что это все на контроле у первого лица", – объяснил он.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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