Оказывается, это один из маркетинговых ходов, на которые идут магазины, чтобы заставить нас с вами покупать больше и охотнее. Все дело в том, что именно в красных сетках мандарины кажутся еще более оранжевыми. А значит, имеют более вкусный, более привлекательный и более товарный вид. Это правило работает не только в отношении мандаринов, но применимо к другим цитрусовым оранжевого цвета - апельсинам, грейпфрутам.

Надо отметить, это, наверное, самый безобидный из магазинных трюков, цель которого - вытянуть из нас как можно больше денег. Ведь мандарины полезны для организма.

Хотите проверить, как это работает? Купите мандарины в красной сетке и лимоны. Положите лимоны внутрь сетки и оцените. Правда ведь, лимоны кажутся оранжевыми? Их, кстати, если фасуют, то раскладывают в сетки желтого или зеленого цвета, чтобы усилить собственный желтый цвет.

Вот такой цветовой маркетинг.

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