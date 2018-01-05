Бывший глава Одесской , экс-президент Грузии Михэил Саакашвили считает вынесенный в отношении него Тбилисским городским судом приговор в виде 3 годов лишения свободы незаконным и противоречащим международным и национальным нормам.

Об этом он заявил в Facebook, передает со ссылкой на .

"Судить президента за использование права на прощение (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинские власти не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни каких-либо фактов коррупции, ни других правонарушений", - написал он.

"Но этот "приговор", так же как и параллельный процесс в , показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа.

То, что все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинской, и от украинской власти ни для кого не секрет.

... Что бы Путин, Порошенко и Иванишвили и все постсоветское олигархат не делать против меня, несмотря на все заговоры олигархов, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом, коррупцией, бедностью и унижением людей", - заявил он.

В Грузии суд заочно приговорил экс-президента страны Михеила Саакашвили до 3 лет тюремного заключения за злоупотребление служебными полномочиями. Приговор судья Тбилисского горсуда объявил 5 января.

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