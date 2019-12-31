Ответ на петицию обнародован на официальном интернет-представительстве Президента.

«Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения (о лишении Медведчука завання - ред.), в Офис Президента Украины не поступали», - говорится в ответе.

Как разъясняется в ответе, законодательством предусмотрено два механизма лишения награжденного государственной награды Украины.

Первый - по Закону Украины «О государственных наградах Украины" в случае осуждения лица за тяжкое преступление - по представлению суда.

Второй - по Закону Украины "О санкциях", в этом случае - лишение государственных наград либо других форм награждения может быть применено в качестве персональной санкции к лицам за террористическую деятельность.

При этом решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, Президента, правительства, Нацбанка, СБУ и т. д. и вводится в действие указом главы государства.

Петиция ''Лишение Виктора Медведчука звания "Заслуженный адвокат Украины" обнародована 25 сентября и набрала 30507 голосов при 25000 необходимых. Автор петиции Владислав Грезев требовал лишить Медведчука звания за «ненадлежащую защиту Василия Стуса и других диссидентов».

Виктор Медведчук был назначен государственным защитником украинского поэта Василия Стуса в 1980 году. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время процесса, в ходе которого Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Поэт умер в лагере особого режима в 1985 году.

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