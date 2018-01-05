Компания разрабатывает революционную технологию, которая может перевернуть представление об автономных автомобилях: там учатся предсказывать действия водителя, считывая сигналы мозга.

В пресс-релизе Nissan обещает сократить время реакции автомобиля на полсекунды — что может спасти немало жизней, если речь идет о торможении. Впрочем, японцы упирают не на безопасность, а на дополнительное удовольствие от вождения — которому, как казалось до сих пор, не место в мире автономных авто, информирует svodka.net.

Японские исследователи резонно рассудили, что благодаря засилью электронных систем автомобили получают все больше информации о происходящем на дороге. Но в ней отсутствует важнейшее звено — ощущения самого водителя.

Чтобы получить доступ к ним, инженеры адаптировали медицинскую технологию, которая позволяет считывать отдельные импульсы мозга. Nissan подчеркивает, что это первое исследование такого рода. Компания собирается представить образец своей технологии Brain-to-Vehicle (B2V) на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в американском Лас-Вегасе на следующей неделе.

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Сейчас, как ясно из представленного видео, водителю надо надевать мягкий шлем с датчиками, которые позволят автомобилю получать информацию прямо из его мозга. Обкатывают B2V как на симуляторах, так и на реальных дорогах.

Тесты показали, что система может предсказывать намерения водителя за 0,2-0,5 секунды. В случае с едущим со скоростью 60 км/ч автомобилем такое ускорение реакции машины на нажатие педали приведет к сокращению тормозного пути на 3-8 метров. На виртуальном тренажере «умный» автомобиль компенсирует изменения траектории движения из-за порывов ветра и едет по идеальной траектории — которую и представляет водитель.

«У большинства людей, когда они думают об автономном вождении, очень обезличенное видение будущего — в нем люди утрачивают контроль над машинами. А технология B2V делает ровно обратное: использует сигналы мозга, чтобы сделать вождение еще более захватывающим и приятным», — объясняет смысл разработки исполнительный вице-президент Nissan Даниэле Скиллачи.

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Группу исследователей в Nissan Research Center возглавляет доктор Луциан Георге. Он указывает на еще одно применение системы: получая сигналы от мозга, B2V сможет выстраивать вокруг водителя виртуальную реальность, снижая уровень стресса. «Потенциал применения технологии невероятный, — уверяет он. — Это исследование послужит катализатором для инноваций в автомобилях Nissan на протяжении многих лет». Представлять технологию на CES будет именно он.

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