В железнодорожной отрасли должны быть независимые от Министерства инфраструктуры регуляторы, которые будут вести политику в отрасли подобно "Укравтодору", Госавиаслужбе и Морской администрации, считает глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. Омелян считает, что в Украине должен быть госорган, который будет регулировать железнодорожную отрасль Фото: Юрий Голик / Facebook "Появится потребность в создании Железнодорожной администрации – госоргана, который будет регулировать рынок. У нас есть "Укравтодор", Госавиаслужба, Морская власть. Должны быть регуляторы, независимые от Мининфраструктуры, которые ведут свою политику в отрасли. Тогда система – нормальная. В противном случае, удачное назначение министра позволяет отрасли развиваться, а неудачное – влечет тотальную коррупцию и неэффективность", – сказал он.По словам министра, на новую железную дорогу, которая в перспективе свяжет границу с Евросоюзом и с Днепром и Харьковом, необходимо около $10 млрд. Омелян считает, что проект должен быть концессионным."Новая концессионная железная дорога, конкуренция заставит "Укрзалізницю" работать по-новому. Для ее создания нужно будет разработать соответствующий закон, поскольку закон "О железнодорожном транспорте" не решит проблему, потому что мы говорим об отдельном пути, который не будет в сети "Укрзалізниці". То есть не будет напрямую подчиняться", – отметил глава Мининфраструктуры.В феврале Омелян сообщил, что в Украине могут построить скоростную железную дорогу сообщением Одесса – Киев – Львов. Тактико-техническое обоснование проекта должна подготовить итальянская государственная компания Italferr. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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