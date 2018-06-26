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В Украине может появиться Железнодорожная администрация - Омелян
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26.06.2018 17:25
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В железнодорожной отрасли должны быть независимые от Министерства
инфраструктуры регуляторы, которые будут вести политику в отрасли
подобно "Укравтодору", Госавиаслужбе и Морской администрации,
считает глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. Омелян считает,
что в Украине должен быть госорган, который будет регулировать
железнодорожную отрасль Фото: Юрий Голик / Facebook "Появится
потребность в создании Железнодорожной администрации –
госоргана, который будет регулировать рынок. У нас есть
"Укравтодор", Госавиаслужба, Морская власть. Должны быть
регуляторы, независимые от Мининфраструктуры, которые ведут свою
политику в отрасли. Тогда система – нормальная. В противном
случае, удачное назначение министра позволяет отрасли развиваться,
а неудачное – влечет тотальную коррупцию и
неэффективность", – сказал он.По словам министра, на новую
железную дорогу, которая в перспективе свяжет границу с Евросоюзом
и с Днепром и Харьковом, необходимо около $10 млрд. Омелян
считает, что проект должен быть концессионным."Новая концессионная
железная дорога, конкуренция заставит "Укрзалізницю" работать
по-новому. Для ее создания нужно будет разработать соответствующий
закон, поскольку закон "О железнодорожном транспорте" не решит
проблему, потому что мы говорим об отдельном пути, который не будет
в сети "Укрзалізниці". То есть не будет напрямую
подчиняться", – отметил глава Мининфраструктуры.В феврале
Омелян сообщил, что в Украине могут построить скоростную
железную дорогу сообщением Одесса – Киев – Львов.
Тактико-техническое обоснование проекта должна подготовить
итальянская государственная компания Italferr.
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