Украинский режиссер Олег Сенцов записл видеообращение, в котором призвал не забывать о нацгвардейце Виталии Маркиве, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения. Соответствующее видео Сенцов обнародовал на своей странице в Facebook.

"Не забывайте о Виталии Маркиве. Свободу Виталию Маркиву", - отметил Сенцов. Режиссер также поделился воспоминаниями и рассказал, что всегда мечтал встретить Новый год в Карпатах. Так, когда он находился в Лабытнанги, ему писали письма, на которые он ответил, что следующий год обязательно встретит в Карпатах.

"Всю свою жизнь я хотел встретить Новый год в Карпатах. К сожалению, этого так и не произошло до тюрьмы. Когда в январе мой друг из Львова написал мне письмо в Лабытнанги, как еще одно новогоднее торжество прошло без тебя, я ответил: "Бронируй места в гостинице - следующий год встречаем вместе в Карпатах.

Он тогда очень удивился, но бронь сделал, считая, что я что-то знаю. Конечно я ничего не знал, а только чувствовал, что следующий год я буду встречать именно в Карпатах. И вот я здесь", - написал Сенцов.

Он также отметил, что находится в воинской части Нацгвардии, в связи с чем поздравил с Новым годом всех нацгвардейцев Украины.

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