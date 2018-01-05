Две киевлянки организовали канал переправки через государственную
границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые за границей
попадали в сексуальное рабство. Злоумышленницы были задержаны во
время прохождения контроля Фото: npu.gov.ua Злоумышленницы были
задержаны во время прохождения контроля.Сообщается, что одна из них
проживает в Греции с 2013 года. Женщины переправляли через
государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые
находились в трудном материальном положении. За границей за
предоставление интимных услуг иностранцам им обещали
"зарплату" в €5000 евро в месяц и бесплатное
проживание. "На самом деле украинки попадали в нечеловеческие
условия, к ним применялось физическое и моральное насилие,
устанавливались огромные штрафы. Их постепенно втягивали в
долговую кабалу", – говорится в сообщении.В результате спецоперации
подозреваемые были задержаны. Решается вопрос об избрании им меры
пресечения. По факту торговли людьми открыто уголовное
производство.
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