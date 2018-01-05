Погода, Новости, загрузка...
В аэропорту Киев правоохранители задержали двух женщин, переправлявших украинок за границу для сексуальной эксплуатации
05.01.2018 20:25
Две киевлянки организовали канал переправки через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые за границей попадали в сексуальное рабство. Злоумышленницы были задержаны во время прохождения контроля Фото: npu.gov.ua Злоумышленницы были задержаны во время прохождения контроля.Сообщается, что одна из них проживает в Греции с 2013 года. Женщины переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. За границей за предоставление интимных услуг иностранцам им обещали "зарплату"  в €5000 евро в месяц и бесплатное проживание. "На самом деле украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы. Их постепенно втягивали в долговую кабалу", – говорится в сообщении.В результате спецоперации подозреваемые были задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По факту торговли людьми открыто уголовное производство. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить