Две киевлянки организовали канал переправки через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые за границей попадали в сексуальное рабство. Злоумышленницы были задержаны во время прохождения контроля Фото: npu.gov.ua Злоумышленницы были задержаны во время прохождения контроля.Сообщается, что одна из них проживает в Греции с 2013 года. Женщины переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. За границей за предоставление интимных услуг иностранцам им обещали "зарплату" в €5000 евро в месяц и бесплатное проживание. "На самом деле украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы. Их постепенно втягивали в долговую кабалу", – говорится в сообщении.В результате спецоперации подозреваемые были задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По факту торговли людьми открыто уголовное производство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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