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На Троещине в Киеве обстреляли рынок
31.12.2019 15:40
В Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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