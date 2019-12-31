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На Троещине в Киеве обстреляли рынок
31.12.2019 15:40
В Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок
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Теги:
происшествия
события
украина
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