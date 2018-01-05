|Невже вагітна? Оля Полякова заінтригувала кругленьким животиком (ФОТО)
|05.01.2018 20:28
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Що ж, схоже, що зірка все-таки вагітна і словами про бажану перерву натякала на декрет: світлину з відпочинку, на якій Оля позує з круглим животиком, виклав її продюсер у Фейсбуці. Зараз зірка на відпочинку в Індії з доньками Машею та Алісою і нічого не коментує, та й не ділиться фото з відпочинку, як зазвичай це робила - фанам доводиться обмежитись фото природи.
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