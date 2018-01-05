Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генерального консульства в Одессе. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства Беларуси №1 от 4 января 2018 года.

В документе сообщается, что генеральное консульство должно быть закрыто до 23 февраля этого года.

Кроме того, сотрудникам Министерства иностранных дел Беларуси поручили принять необходимые меры по закрытию дипломатического учреждения.

Как сообщал svodka.net ранее, начиная с понедельника, 1 января, в Беларуси начал действовать "налог на Google" . Поправки в Налоговый кодекс, включая по уплате НДС в 20% из электронных услуг зарубежных компаний на "налог на Google", внесли еще в октябре 2016 года, однако налоговым органам предоставили возможность определить механизм уплаты этого платежа в течение года.

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