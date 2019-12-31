Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя высказывания бывшего постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко в интервью Укринформу и негативную реакцию на них российских политиков и пропагандистских СМИ.

«Я тоже вместе со своими коллегами в Секретариате ООН немало российских агентов увидел, - отметил Мацука. - иногда даже странно было, как тупо они попадаются».

По его словам, в 2015 году на работу в секретариат ООН прибыл россиянин. «И почти сразу начал рыскать по ящикам в соседних отделах. Особенно любил ближневосточное (где Сирия) и восточноевропейское (где Украина) подразделения, - вспоминает дипломат. - А когда его ловили в чужих кабинетах, то оправдывался, что, дескать, заблудился, либо любовался видом из окна».

По словам Мацуки, «коллеги никак не могли понять, что он надеялся найти, ведь вся информация хранится на электронных носителях, а он бумажные черновики искал». «Он до сих пор в ООН работает, хотя все вокруг знают, что он непутевый шпион, - добавил экс-глава секретариата Совбеза. - И он не один такой».

Но ООН, по его словам, специфическая структура. «Таких шпионов ООН ни арестовать, ни выдворить не может. Вот Москва этим и пользуется», - отметил Мацука. Постпредство России при ООН через свою сеть информаторов, как объяснил он, «контролирует и офис Генсека, и выход практически всех документов ООН». «Как только документ попадает в службу русских переводов, его содержание сразу становится известным в постпредстве России. Недаром Москва так сопротивляется переводу службы переводов на аутсорсинг», - написал он.

По словам дипломата, он был свидетелем того, как Москва пыталась контролировать секретариат на высшем уровне. «В начале российской агрессии против Грузии мне поручили подготовить проект заявления Генсека, - вспоминает Мацука. - Я только начал писать текст, а тогдашний российский постпред Чуркин уже звонил в офис Генсека с требованием, чтобы в заявлении не было призывов к сдержанности и к немедленному прекращению огня. А когда заявление всё-таки вышло, Чуркин «впал в нервы» и устроил в Совбезе публичную истерику заместителю Генсека Линну Паско. Ибо знал, что именно тот посоветовал Генсеку не поддаваться на шантаж Москвы».

В интервью Укринформу Ельченко отметил, что российские кадры в секретариате «работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте - на постпредство РФ». По его мнению, «это агентурная сеть, созданная в рамках ООН».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира