Но когда мы ближе познакомились с этим печеньем, поняли, одним рецептом не обойдемся. Вы должны узнать о Вупи пай больше!

Как появилось Вупи пай

В Америку печенье Вупи пай привезли немецкие протестанты «амиши», жившие простой жизнью и свято почитающие традиции своих предков. Собственно, это небольшое печенье они именовали пирогом. Мужчины-амиши, уставшие на тяжёлой работе, разворачивали свёрток с едой и, обнаружив там Вупи пай, радостно вскрикивали: «Whoo! Pie!». Так со временем печенье и стали называть.

Американцам настолько понравились эти милые «пироги», что сейчас за право утверждать, что Вупи пай — это национальное достояние именно их территорий, борются сразу несколько штатов: Массачусетс, Нью-Гемпшир, Пенсильвания и Мэн.

Традиционные Вупи пай состоят из двух коржиков с кремовой прослойкой. Бисквиты бывают шоколадные, тыквенные, а также других цветов и вкусов. Крем используется сливочный, белковый или с маршмеллоу.

О том, насколько вкусное лакомство выходит в итоге, и говорить не приходиться, ведь эмоция одобрения и восторга заложена уже в названии десерта.

Рецепт Вупи пай

Ингредиенты:

- Сливочное масло - 200 гр.

- Яйца — 2 шт.

- Мука - 300 гр.

- Какао - 130 гр.

- Сахар - 220 гр.

- Разрыхлитель - 2 чайн. лож.

- Ванильный сахар - 2 чайн. лож.

- Молоко - 200 мл.

- толстый сливки (33%) - 400 мл.

- Сахарная пудра - 5 стол. лож.

Способ приготовления:

1. В одной миске смешиваем просеянную муку, какао, разрыхлитель, ванильный сахар.

2. В другой миске взбиваем сахар с маслом комнатной температуры. Добавляем яйца и хорошо перемешиваем.

3. В яично-масляную смесь, частями, добавляем поочерёдно молоко и мучную смесь. Вымешиваем тесто.

4. На силиконовый коврик или пергамент выкладываем небольшие шарики теста и немного их приплющиваем.

5. В хорошо разогретой духовке выпекаем 10-12 минут при температуре 175 градусов.

6. Готовое печенье остужаем.

7. Взбиваем сливки с сахарной пудрой. На половину печений наносим крем и накрываем второй половиной печений.

8. Даём постоять пирожным 30 минут на холоде перед подачей.

Хранить печенье лучше в холодильнике, а есть - с ароматным и согревающим какао.

Приятного аппетита!

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