|В Судане приговорили к смертной казни 27 силовиков за убийство учителя на протесте
|31.12.2019 17:37
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Об этом сообщает Gulf Today.
"В понедельник суд в Судане приговорил 27 сотрудников сил безопасности к смертной казни за пытки и убийство задержанного учителя во время протестов против режима Омара аль-Башира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно гибель школьного учителя Ахмеда Аль Каира во время его задержания в феврале, сыграла важную роль в ходе протестов, которые в конце концов привели к падению 30-летнего режима аль-Башира.
Как сообщалось, 12 апреля в Судане вследствие военного переворота от власти был отстранен многолетний президент страны Омар аль-Башир. Позднее руководящий Военный совет и альянс "За свободу и перемены" - коалиция в составе оппозиции и протестных групп - достигли согласия по формированию совместного правительственного органа на трехлетний переходный период. Стороны торжественно подписали конституционную декларацию 17 августа.