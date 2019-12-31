Об этом сообщает Gulf Today.

"В понедельник суд в Судане приговорил 27 сотрудников сил безопасности к смертной казни за пытки и убийство задержанного учителя во время протестов против режима Омара аль-Башира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно гибель школьного учителя Ахмеда Аль Каира во время его задержания в феврале, сыграла важную роль в ходе протестов, которые в конце концов привели к падению 30-летнего режима аль-Башира.

Как сообщалось, 12 апреля в Судане вследствие военного переворота от власти был отстранен многолетний президент страны Омар аль-Башир. Позднее руководящий Военный совет и альянс "За свободу и перемены" - коалиция в составе оппозиции и протестных групп - достигли согласия по формированию совместного правительственного органа на трехлетний переходный период. Стороны торжественно подписали конституционную декларацию 17 августа.

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