Знаменитый американский актер Джонни Депп рассказал, что полностью растратил свое состояние, а также влез в миллионные долги. Об этом сообщает Rolling Stone .

Журналист изучил его финансовые документы и разобрался в ситуации с судебными исками. В настоящее время Депп ведет образ жизни, который не может себе позволить. Он владеет 14 домами, тратит несколько миллионов долларов в месяц на частные перелеты, а на вино - 30 тысяч долларов. В свою очередь, актер отрицает последний пункт.

"Оскорбительно заявлять, будто я трачу 30 тысяч долларов на вино. Потому что я трачу гораздо больше", - сказал он.

Депп судится со своими бывшими менеджерами, обвиняя их в растрате. Он заявил, что компания TMG не вводила его в курс финансовой ситуации, в связи с чем у него не было возможности остановить растраты. Актер считает, что менеджеры выплатили семь миллионов долларов его сестре, не сказав об этом.

Журналист Rolling Stone поделился, что судя по документам из архива Деппа, тот знал о своем положении. Автор сомневается, что актер сможет выиграть суд, особенно учитывая то, что менеджеры подали ответный иск.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитый голливудский актер Джонни Депп признался , что хотел бы переснять фильм "Титаник" 1997 года Джеймса Кэмерона, сделав это в собственной ванной комнате.

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