Как отмечает The Guardian, бывшая воспитательница детского сада и украинский репер Alyona Alyona в своих песнях не использует нецензурную лексику - на тот случай, если её музыку услышат дети.

Однако её музыкальное искусство, с оттенком традиционных вокальных мелодий, "не такое уже и беззубое".

В своей "прорывной" песне Рыбки репер поет не только о рыбках, но и о женщинах, которые чувствуют себя "не в своей тарелке". Так же как она себя чувствовала, когда люди ей говорили, что "плюс-сайз" - репер никогда не достигнет успеха в Украине. Alyona Alyona в своих песнях читает рэп о повседневной жизни, феминизме, позитивном отношении к своему телу и толерантности.

Как отмечает автор поста, после Революции достоинства в 2014 году она перешла с русского на украинский язык, который считается «красивым, мягким, нежным и более поэтическим».

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