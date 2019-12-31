Погода, Новости, загрузка...
В Ровно из-за пьяного водителя в ДТП пострадал младенец
31.12.2019 18:06
В Ровно произошло ДТП с пьяным водителем, пострадали мать с ребенком Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 