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В Ровно из-за пьяного водителя в ДТП пострадал младенец
31.12.2019 18:06
В Ровно произошло ДТП с пьяным водителем, пострадали мать с ребенком
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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