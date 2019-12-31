Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информирует tvn24.pl.

"Мы готовы на очень продолжительную информационную войну с Россией", - отметил Яблонский, отвечая на вопрос, почему Варшава так долго медлила с реакцией на слова Путина.

Он отметил, что польская власть решила сразу не реагировать на слова Путина на высшем уровне, чтобы посмотреть, в каком направлении все будет развиваться, ведь было понятно, что это будет не одноразовый агрессивный выпад российской власти.

"Можно реагировать очень быстро без дальнейшего планирования, без более глубоких размышлений. Однако, можно подумать о том, какой это будет иметь эффект. Если бы мы отреагировали сразу, то лишь укрепили бы первое высказывание Путина. Поэтому мы не реагировали, чтобы первое заявление Путина не вызвало резонанса", - объяснил Яблонский.

По его словам, сначала в МИД был вызван посол России в Польше (Сергей Андреев - ред.), а затем было решено, что нужно вынести этот вопрос на более высокий уровень.

Как известно, Путин на пресс-конференции 19 декабря, а затем, 24 декабря, на коллегии минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский руководитель также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии. Кроме этого, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Последнего довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

Сначала МИД Польши выразил протест по поводу заявлений Путина, его попыток переписать историю и оправдать сталинский тоталитаризм. Впоследствии в МИД Польши был вызван посол Андреев, где ему был выражен протест по поводу заявлений президента РП.

В воскресенье во время брифинга для СМИ глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, шо агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а являются попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС против РФ, наложенных за бесправную аннексию Крыма, поражение переговоров в нормандском формате, которые не только не принесли отмену санкций, но добавили очередные сложности - со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекта Nor d Stream 2, российские спортсмены были отстранены на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.

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