Предновогодний Киев

207нет.

В эти предновогодние дни киевляне мокнут под дождем и топчутся по лужам. О приближении

праздника свидетельствуют только грустные мокрые елки на базарах и заполонившие подземные

переходы гирлянды и шарики. Правда, несколькими красивыми праздничными локациями Киев

может похвастаться. Софиевская площадь с главной елкой и рождественским базаром, Майдан,

Контрактовая площадь с колесом обозрения и катком. Люди приезжают сюда со всего города за

ощущением праздника и предчувствием новогодних чудес. А поскольку создать себе праздник в

душе мы можем только сами, капризы погоды тому не помеха.