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31.12.2019
Киев
Дмитрий Дятлов
207
Метки: нет.
Предновогодний Киев
В эти предновогодние дни киевляне мокнут под дождем и топчутся по лужам. О приближении
праздника свидетельствуют только грустные мокрые елки на базарах и заполонившие подземные
переходы гирлянды и шарики. Правда, несколькими красивыми праздничными локациями Киев
может похвастаться. Софиевская площадь с главной елкой и рождественским базаром, Майдан,
Контрактовая площадь с колесом обозрения и катком. Люди приезжают сюда со всего города за
ощущением праздника и предчувствием новогодних чудес. А поскольку создать себе праздник в
душе мы можем только сами, капризы погоды тому не помеха.
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