|Зеленский с Путиным обменялся новогодними поздравлениями по телефону
|31.12.2019 19:57
|
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.(function() })();
«Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне», – сообщили представители украинского президента.
Сообщается, что в ходе беседы президенты договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.
«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время», – подытожили в пресс-службе.
На сайте Кремля добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.