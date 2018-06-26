был удивлен и сразу перешел на русский язык, когда узнал что приняла решение о его самоустранении.

Об этом не суде о госизмене экс-президента заявила его бывшая помощница , передает со ссылкой на .

"Когда на голосование был поставлен этот законопроект, я позвонила к Виктору Федоровичу. Накануне вечером он звонил мне с вертолета. И сказал: "Аня, я выезжаю на восток Украины. Хочу объездить восточные регионы и пообщаться с людьми. Я не хочу обострения конфликта".

Зная, что он в Харькове я набрала его. Он был в то время в отеле. Это было утро. Я ему: "Виктор Федорович, что вы сейчас делаете?".

А он говорит: "У меня журналистка, мы готовим мое обращений к народу телевизионное".

Когда он по телефону зачитал мне текст этого заявления, я сказала что с ним не согласна. Что оно резкое. Так говорить народу Украины нельзя. Он со мной не согласился.

Тогда я сказала: "Вы знаете, что сейчас в Верховной Раде поставили вопрос на голосование о том, что вы покинули страну".

А он говорит: "Как?". Когда для него было что-то неожиданное, он переходил на русский язык даже со мной. Хотя он со мною говорил всегда по-украински. Он говорит: "Ань, ну я же в Харькове. Ка же? Ты же им скажи, что нельзя же это голосовать".

Также Герман рассказала о представителях России.

"Они бросили мне вслед. Что президент зря верит гарантам Запада. Никаких мирных гарантий в Украине они ему ему не обеспечат".

22 февраля 2014 приняла постановление о самоустранении президента от выполнения конституционных полномочий. В документе нет ни слова о том, что Янукович покинул территорию Украины.

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